Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanya’dan alınan 2'si bebek toplamda 233 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı'na geldi. Vatandaşlar uçaktan indikten sonra tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Vatandaşlar izolasyon kuralları çerçevesinde otobüslere bindirildikten sonra, kendileri için hazırlanan KYK Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. 233 kişi 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacak.
Almanya’dan getirilen vatandaşlar yurtlara yerleştirildi
21.04.2020 - 19:57 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya’dan getirilen vatandaşlar Sivas’ta yurtlara yerleştirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : vatandaş,almanya,yurt,
698412 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698412.aspx
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