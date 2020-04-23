Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı tesiri altına alan yeni tip koronavirüs pandemisinin yaşandığı bugünlerde mesleki ve teknik eğitim liseleri, ihtiyaç duyulan bütün ürünleri üretmeye devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından pilot okul seçilen Kâğıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yüz koruyucu siperlik için kalıp üreterek seri üretime geçti. Bu sayede sağlık kuruluşlarına günde 10 bin adet siperlik gönderilmeye başlandı. Ayrıca okulda günde yirmişer bin adet plastik çatal, bıçak, kaşık ve tabldot tabağının da üretildiği belirtildi. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının “kara gün dostu” olduğuna dikkat çeken İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı “Bir araya geldiğimizde neler yapabildiğimizi gösterdik. Gönüllü ve fedakârca çalışan öğretmenlere, eğitim yöneticilerine, destek veren bütün personele teşekkür ediyorum” dedi.

COVID-19’U HAVADA YOK EDİYOR

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer de meslek liselerinin şu ana kadar 9 milyon cerrahi maske, beş milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı, üç bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve bir milyon tek kullanımlık önlük/tulum ürettiklerini söyledi. Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından da Ultraviyole-C (UVC) hava sterilizasyon cihazı üretildi. Cihazın, içerisinde bulunan iki fan, karbon filtre ve UVC ampuller aracılığıyla sürekli sirkülasyon yaparak havayı steril ettiği aktarıldı. Öte yandan Covid-19’un hava yoluyla bulaştığı bilim insanları tarafından teyit edilmişti.