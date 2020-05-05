Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren 97 kaymakam adayının ataması gerçekleştirildi.
97 ilçeye kaymakam atandı
05.05.2020 - 06:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 - 06:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren 97 kaymakam adayının ataması yapıldı.
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701693 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701693.aspx
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