Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş yurtları atölyelerinde hükümlüler tarafından maske, tulum, ameliyat önlüğü, hijyen gözlüğü, dezenfektan, kolonya gibi 80 çeşit ürün imal ediliyor. Hijyen ve temizlik malzemesi üretimi kapasitesini de artıran İşyurtları Kurumu, son bir ayda 60 ton kolonya, 390 ton sıvı el sabunu, 249 ton sıvı bulaşık deterjanı, 258 ton yüzey temizleyici, 39 ton cam temizleyici, 348 ton çamaşır suyu, 86 ton yağ çözücü, beş ton oda spreyi üretimi yaptı.