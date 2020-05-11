Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saat 10.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden havalimanı istikametine ilerleyen M.K. yönetimindeki 07 YJH 50 plakalı kamyonet, sokağa girmek için sağa dönüş yapacağı sırada aynı istikamette ilerleyen Turgay Edizcan’ın kullandığı 35 AJN 13 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Edizcan ile kullandığı motosiklet metrelerce uzağa savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, Edizcan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Koruyucu ekipmanlaı ile kask taktığı gözlenen Edizcan’ın özel bir havayolu şirketinde personel müdürü olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaza sonrası kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.