SSM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LST Amfibi Çıkarma Gemisi ile ilgili özelliklere yer verildi. Geminin 2 adet 25 tonluk güverte vinci, 2 adet değişken açılır pervane özelliğine yer verilerek menzilinin 5000 NM, en yüksek süratinin 18 knot olduğu, üreticinin Anadolu Tersanesi olduğu kaydedildi.
Savunma Sanayii Başkanlığından Amfibi çıkarma gemisi paylaşımı
13.05.2020 - 11:10 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Savunma Sanayii Başkanlığından (SSM) Amfibi Çıkarma gemisi ile ilgili paylaşımda bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Savunma Sanayii Başkanlığından (SSM) Amfibi çıkarma gemisi,
703735 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703735.aspx
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