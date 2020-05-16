Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU

ANKARA

Buna göre; salgın vakası tespit edildiği durumlarda vakanın diğer çalışanlardan ayrı tutulacağı bir izolasyon odası oluşturulacak. Vaka tespiti sonrası filyasyon çalışmasına imkan sağlayacak şekilde özellikle servislerde seyahat eden personelin kaydı tutulacak. İş yerinde Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla sorumlu bir görevli belirlenecek. Bu kişinin “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” tarafından belirlenen tercihen hekim veya sağlık personeli olması şartı bulunuyor. Bu şartın sağlanamadığı durumlarda işveren veya temsilcisi tarafından belirlenen bir çalışan, korona hastalığı konusunda bilgilendirilecek ve görevlendirilecek. Zorunlu haller dışında madenlerde görevli olmayan kişilerin çalışma alanlarına alınmasını engelleyecek. Günlük olarak ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı açısından çalışanların takibini yapacak. Servislerle transferi yapılan çalışanların servislerde yan koltuk boş kalacak ve arka arkaya gelinmeyecek şekilde çapraz düzende oturmaları sağlanacak.

PARMAK İZİ YERİNE TEMASSIZ SİSTEM

Bulaşma riskini artırabilecek parmak izi okutulması gibi sistemler geçici süreyle kullanılmayacak. Bunların yerine temassız sistemler kullanılması öngörülüyor. Çalışan sayısına göre yeterli sayıda tuvalet ve lavabo olanağı sağlanacak. Lavabo, elektrik, sifon gibi bataryalar mümkünse dokunmatik olacak. Toplantı ve eğitimlerin salgın bitene kadar ertelenecek. Yemek ve içecekler kumanya şeklinde dağıtılacak. Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak, tabak gibi malzemeler tek kullanımlık olacak.