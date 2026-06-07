ABD Başkanı Donald Trump, İran ile kısa vadeli bir anlaşmada Lübnan konusunun masada olmayacağını belirterek, yaptırımların kaldırılması veya dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi herhangi bir ön ödemenin de söz konusu olmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News kanalında katıldığı "Meet the Press" programında dış politikaya ve Körfez'de devam eden savaşa dair çok açıklamalarda bulundu.

Trump, masadaki geçici diplomatik formüllere ve Tahran'ın taleplerine değinerek, "Kısa vadeli İran anlaşmasında Lübnan'ın dahil edilmesi gerekmeyecek. Ön ödeme şeklinde varlıkların buzunun çözülmesi ya da yaptırımların kaldırılması olmayacak" ifadelerini kullandı.

"MASANIN ŞARTLARINI KABUL ETMEK ZORUNDALAR"

Röportajın dış politika kısmında İran rejiminin askeri ve ekonomik olarak köşeye sıkıştığını ileri süren Trump, sunucu Kristen Welker'ın soruları üzerine şöyle konuştu

"Çünkü güçlüler, gururlu. Asla yapacaklarını düşündükleri şeyler var, ama yapmak zorunda kalacaklar. Başka seçenekleri yok. Ve bu biraz zaman alır. 47 yıldır ne istedilerse onları yapıp paçayı kurtarmalarından bahsediyorsunuz. Yani, bu iş çok önce yapılmalıydı. Bu, diğer başkanlar veya diğer ülkeler tarafından yapılmış olmalıydı."

TAHRAN'IN 24 MİLYAR DOLARLIK KOZU KABUL EDİLECEK Mİ?

Tahran yönetiminin milyarlarca dolarlık dondurulmuş varlığına erişim sağlama ve yaptırımların kaldırılması yönündeki ısrarlı taleplerine kapıyı tamamen kapatan Trump, herhangi bir taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

"Kısa vadeli İran anlaşmasında Lübnan'ın dahil edilmesi gerekmeyecek. Ön ödeme şeklinde varlıkların buzunun çözülmesi ya da yaptırımların kaldırılması olmayacak."

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