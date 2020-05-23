Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden, 27 Mayıs Çarşamba saat 07.00'ye kadar ücret alınmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 23 Mayıs Cumartesi gününden 27 Mayıs Çarşamba günü saat sabah 07.00’ye kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerden ücret alınmazken, Yap-İşlet-Devlet projelerde ise ücretsiz uygulama aktif olmayacak.

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00.00'dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak, 26 Mayıs Salı günü saat 24.00'e kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz olacak.