Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HAVELSAN; Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere Türkiye'nin kritik kurumlarında ve pandemi hastanelerinde, yeni nesil kızılötesi termal kamera kurulumunu gerçekleştirmişti. 200 civarındaki termal kamera, kritik kurumların salgından korunmasında önemli rol oynadı. Yeni nesil kızılötesi termal kamera ekranlarında, kişinin termal görüntüsü dışında gerçek görüntüsü de eş zamanlı görülebiliyor. Bu termal kameralar 4 metre mesafeye kadar ve 0,1 derece hassasiyette ateş ölçümü yapabiliyor. Yarın itibarıyla seyahat kısıtlamalarının kalkması ve alışveriş merkezi, restoranlar, cafeler gibi insanların bir arada bulunduğu alanların açılması yeni tedbirleri de beraberinde getirirken, HAVELSAN’ın geliştirdiği sistemle bu tedbirlerin uygulanması kolaylaşacak. Şirket, geliştirilen sistemi, alışveriş merkezlerine, okullara, kamu kurumlarına ve insanların toplu olarak bir arada bulunduğu yerlere kurma çalışmalarını sürdürüyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yeni normale geçiş döneminde geliştirdikleri bu sistemin yayılacağını ve otomatik olarak birçok kontrolün yapılmasını sağlayacaklarını, bu sayede toplu alanlarda çok daha güvenli bir ortam oluşturacaklarını kaydetti. Sistem sayesinde ilk aşamada giriş ve çıkışlarda otomatik ateş ölçümünün yapılması ve ateşi yüksek olan kişilerin otomatik tespiti; giriş ve çıkışlarda ve toplu dolaşım alanlarında maske takılı olup olmadığının otomatik kontrolü, maske takılı olmaması durumunda lokasyon bazlı uyarı verilmesi; sosyal mesafenin korunması için toplu dolaşım alanlarında kişi yoğunluk tespiti ve yoğunluğun belirtilen limitten fazla olması durumunda alarm üretilmesi; giriş ve çıkışlarda kişi sayımı, bu sayede içeride bulunan anlık kişi sayısı ölçümü ve bu sayının belli bir değerin üzerine çıkması sonucu alarm üretimi gerçekleştirilecek.