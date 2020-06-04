Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 1 Haziran itibarıyla koronavirüs salgınına karşı “kontrollü sosyal hayat”a geçti ama yurt genelinde pek çok “kontrolsüz” davranış görüldü. “Bu kafayla işimiz zor” dedirtecek olaylar şöyle:

∂ Van’da filyasyon kapsamında Mersin’den gelen otobüs şoförü, il girişinde sağlık ekipleri tarafından durduruldu ve ona evinde 14 gün boyunca izolasyonda kalması için tutanakla tebligat yapıldı. Bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran şahsın Covid-19 testi pozitif çıktı. Yapılan testlerde, ikamette izolasyona dikkat edilmediği için aynı aile ve bağlantılı olan 12 kişide koronavirüs tespit edildi. Ailenin ikamet ettiği Tuşba ilçesi, Kalecik Mahallesi’ndeki apartman ile şoförün Gedikbulak Mahallesi’nde ziyaret ettiği kayınpederinin evi karantina altına alındı.

∂ Hakkâri’de Covid-19 testi pozitif çıkan ve izolasyon kurallarına uymayan kişi, bir iş yerinde arkadaşlarıyla düzenlediği doğum günü partisinde yakalandı. Polis, doğum günü partisi düzenleyen dört kişinin her birine 392 lira, iş yeri sahibine de 3.150 lira idari para cezası uyguladı. Bu kişiler karantina altına alındı.

∂ Konya’da bir kişi, Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesi’ndeki bir yakınını ziyaret etti. Koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine yapılan testler sonucunda, kendisi ve mahalledeki 11 kişide koronavirüs olduğu belirlendi. Karantinaya alınan 100 haneli mahallenin giriş-çıkışları kapatıldı.

∂ Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’e Şanlıurfa'dan gelen bir tarım işçisinde koronavirüs tespit edildi. Kişi karantinaya alınırken, temasta bulunduğu 11 kişi ise gözlem altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar kontrollü yapılırken, filyasyon çalışmaları sürüyor.

∂ Kayseri’de bir kuaför çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında kuaför dükkânı kapatıldı. Müşterilerin peşine düşen İl Sağlık Müdürlüğü “Bu berbere giden, 14 gün boyunca evinden çıkmasın” diye çağrıda bulundu. Kadının eşinin de yan dükkânda erkek berberi olarak çalıştığı belirlendi, bu dükkan da kapatıldı. Yetkililer, berber ve kuaförlerin gelen müşterilerin isim, telefon ve adreslerini not almaları gerektiğine dikkat çekiyor.

∂ Bu tedbirsizlikler üzerine Karabük Valisi Fuat Gürel, şehre il dışından gelen vatandaşlara ev karantinası uygulayacaklarını bildirdi. Gürel “Türkiye’nin birçok şehrinde yaşayan hemşehrilerimiz yasakların kalkmasıyla şehrimize gelmeye başladı. Mecburiyet sebebiyle gelmek durumunda olan vatandaşlarımızı evlerinde karantina sürecine tabi tutacağız. İki günlüğüne gelinecekse iki gün takip edeceğiz. Bu hastalık biraz da büyükşehirlerden buralara geliyor. Şehrimizde bu koronavirüs bitmişti aslında ama geçen hafta beş vaka tespit edildi” diye konuştu.

ÜÇTE 1 YOLCU...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını belirledi.

Toplantıda, otobüs, metrobüs araçlarında oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuk kullanılmadan) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınması kararlaştırıldı.

Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılması, araç kapasitesinin dolması hâlinde sürücü tarafından yolcu alınmaması, ısrarla binmek isteyen olması hâlinde sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulması karara bağlandı.

Metro ve raylı sistem araçlarında ise oturulan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu kabul edilecek. Şehir Hatları vapurları ve deniz motorlarında ise oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınacak.