Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, koronavirüs ile mücadele sürecinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. "Korona tedbirlerine uymayan 496 bin 841 kişiye adli ve idari işlem yapıldı" diyen Çataklı "Salgınla beraber ortaya çıkan fırsatçılara yönelik kolluk kuvvetlerimizce 81 ilde, 447 operasyon yapıldı 601 kişiye (296 adli, 180 idari) işlem yapıldı, sekiz kişi tutuklandı. Şu ana kadar 65 ilde 492 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandı. Hâlen 47 bin 40 kişinin bulunduğu 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Çataklı, ülke genelindeki yurtlarda 75 bin 668 vatandaşın gözlem altına alındığını, süreci dolduran 73 bin 906 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Çataklı, şu an itibarıyla 1762 vatandaşın gözlem altında tutulmaya devam edildiğini bildirdi.

"Pandemi süreci operasyonlar devam etti" diyen İsmail Çataklı sözlerini şöyle sürdürdü: 2020 Mayıs ayında kırsal alanda üçü büyük, 32'si orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 866, şehirlerde 230 operasyon yapıldı. Aralarında Bakanlığımız terör arananlar listesinde; turuncu kategoride aranan dört, gri kategoride aranan sekiz, listede olmayan ancak sözde Herekol cephe sorumlusu olan bir teröristin de aralarında bulunduğu toplam 78 terörist etkisiz hâle getirildi. 448 şüpheli gözaltına alındı, 90 kişi tutuklandı. Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk defa 500'ün altına düşürüldü, terör örgütüne katılım tarihinin en düşük seviyelerine düşürülerek 2020 yılı ilk beş ayında 16 olarak tespit edildi.