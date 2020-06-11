Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri sebebiyle valiliklere yazı gönderdi. Yazıda, Türkiye'nin salgınla mücadelesinde gelinen nokta itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçtiği ancak virüse ilişkin tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Salgın riskinin hâlen devam ettiğine işaret eden bakanlık "Yeni dönemde de maske, mesafe ve hijyen kuralları, hayati önem taşıyor. Özellikle toplu olarak gerçekleştirilen faaliyetler salgını riskini artırabilir. Bu tür faaliyetler, hâlâ kısıtlama kapsamında. Asker uğurlama törenleri de aynı şekilde... 21 Mart'ta valiliklere gönderilen genelge, aynen geçerli. Gerekli tedbirleri alınmalı. Kararlara uymayanlara idari ve adli işlemler yapılmalı" uyarısında bulundu.

Öte yandan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 7 Haziran'da insanların canını tehlikeye atan asker uğurlama konvoyu şüphelilerini yakaladı. Havaya ateş açan T.D. ile trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüleri C.O. M.K. E.Ç. ile F.A'ya 23 bin lira ceza kesildi; sürücü belgeleri ise 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.



UMURLARINDA DEĞİL

Son olarak İstanbul’da Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda asker uğurlaması yapan bir grup genç, araçlardan inerek bulvarın Dolapdere istikametini dakikalarca trafiğe kapattı. 4 kişilik otomobillere 9-10 kişilik gruplar hâlinde binerek sosyal mesafe kurallarını da umursamayan gençler, camlardan dışarıya salınarak tehlikeli yolculuklarına devam etti. Asker uğurlayanların yolları kapatmaları, havaya ateş açmaları, gürültü çıkarmaları ve havai fişek fırlatmalarından rahatsız olan vatandaşlar ise asker uğurlamaların kalıcı olarak yasaklanmasını istiyor.

İrfan Çalışkan ANKARA İHA

