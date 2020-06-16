Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile telefonda görüştü.
Görüşmede 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile telefonda görüştü.
Görüşmede 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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