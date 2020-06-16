Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile telefonda görüştü.

Görüşmede 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.