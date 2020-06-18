Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığında yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"ın tanıtım töreninde konuşan Bakan Soylu, suçu aydınlatma oranının dört yılda 30'dan yüzde 50'ye ulaştığını söyledi. Terör operasyonlarını da değerlendiren Soylu "Türkiye içindeki terörist sayısı 438. İnşallah çok yakın zamanda 400'ün altına, 300'ün altına inecek. Ondan sonra da hepsinin kaçtığını, Türkiye'yi terk ettiğini, evlatlarımızdan, teknolojimizden, İHA'mızdan, SİHA'mızdan, ortaya koyduğumuz baskından, coğrafyamızın hemen sınırlarında onlara verdiğimiz derslerden aldıklarıyla, yok olduklarını hep beraber göreceğiz" diye konuştu.