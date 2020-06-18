Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığında yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"ın tanıtım töreninde konuşan Bakan Soylu, suçu aydınlatma oranının dört yılda 30'dan yüzde 50'ye ulaştığını söyledi. Terör operasyonlarını da değerlendiren Soylu "Türkiye içindeki terörist sayısı 438. İnşallah çok yakın zamanda 400'ün altına, 300'ün altına inecek. Ondan sonra da hepsinin kaçtığını, Türkiye'yi terk ettiğini, evlatlarımızdan, teknolojimizden, İHA'mızdan, SİHA'mızdan, ortaya koyduğumuz baskından, coğrafyamızın hemen sınırlarında onlara verdiğimiz derslerden aldıklarıyla, yok olduklarını hep beraber göreceğiz" diye konuştu.
Dağdaki terörist sayısı 438'e düştü
18.06.2020 - 04:24 | Son Güncelleme: 18.06.2020 - 04:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye sınırları içindeki terörist sayısının 438 olduğunu bildirdi.
Etiketler : süleyman soylu,pkk,
711796 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711796.aspx
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