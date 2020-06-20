Koca, Twitter hesabından, "Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin." paylaşımında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı
20.06.2020 - 08:48 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere başarı diledi.
Etiketler : Fahrettin Koca,
712283 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712283.aspx
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