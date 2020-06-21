Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin katliamı, aradan 33 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor. Teröristler, 20 Haziran 1987'de 16'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişiyi hunharca katletti. Olayda yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı acı ise, aradan geçen zamana rağmen ilk günkü tazeliğini koruyor. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, şehit yakınları ve güvenlik korucuları, katliamın 33. yılında mezarlığı ziyaret ederek dua etti.

Saldırıda eşi, 5 çocuğu, 2 kardeşi ve yengesiyle yeğenlerini kaybeden emekli köy korucusu Şeyhmus Yavuz (80), o akşam teröristlerin üç koldan köye saldırdığını söyledi. Yavuz "Nöbetteydim, mermi bitinceye kadar çatıştık. Eşim, çocuklarım, 2 kardeşim, eşleri ve çocukları şehit oldu. Baldızın oğlu 2 yaşındaydı, onları da katlettiler. Hani bir tokat yersin ölünceye kadar unutmazsın ya. Bu da öyle bir acı işte, hiç unutulur mu?" dedi. Hatice Turan Kandemir de "Her şeyi yakıp yıktılar. Bu da PKK terör örgütünün gerçek yüzünü 33 sene öncesinden bile gösteriyor. Şimdi de ne olduklarının ispatıdır. Bir amcamız, 17 yakınını kaybetti. Savaşta bile kadına, çocuğa hiçbir şekilde dokunulmaz. Bunlar insan değil cani, yaptıkları katliamlarla bunu bütün dünyaya defalarca gösterdiler" diye konuştu.