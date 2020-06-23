Uçakta bulunan 2 pilot son anda paraşütle ayrılarak ölümden döndü. Pilotlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken uçağın düştüğü alan ve pilotların paraşütle kurtuluşu da kameralara yansıdı. Kaza sonrası Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar "Havacılıkta kazalar hep olur. Bugüne kadar kaza geçirmemiş tek bir hava aracı markası, modeli yoktur. Yılmadan çalışmaya, denemeye devam. Ülkemizin havacılığını geliştirmek için çalışan pilot ve teknik personelimizin ayağına taş değmesin. Semalarımızda hür ve özgür..." paylaşımını yaptı. Kazanın sebebini bulmak için çalışma başlatıldı.
Pilotlardan son saniye hamlesi
23.06.2020 - 06:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 06:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Test uçuşu yapan Hürkuş uçağı saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi.
Etiketler : Hürkuş,
712944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712944.aspx
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