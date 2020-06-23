Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçakta bulunan 2 pilot son anda paraşütle ayrılarak ölümden döndü. Pilotlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken uçağın düştüğü alan ve pilotların paraşütle kurtuluşu da kameralara yansıdı. Kaza sonrası Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar "Havacılıkta kazalar hep olur. Bugüne kadar kaza geçirmemiş tek bir hava aracı markası, modeli yoktur. Yılmadan çalışmaya, denemeye devam. Ülkemizin havacılığını geliştirmek için çalışan pilot ve teknik personelimizin ayağına taş değmesin. Semalarımızda hür ve özgür..." paylaşımını yaptı. Kazanın sebebini bulmak için çalışma başlatıldı.