Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem! Ege Bölgesi'nde deprem | Son depremler... AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

İzmir, Bursa ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi.



SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanı Soylu: "Manisa Saruhanlı'daki depremde şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir, kırsal tarama devam etmektedir.

MANİSA VALİSİ: HASAR İHBARI YOK

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz: "(Manisa merkezli deprem) Şu ana kadar Valiliğimize intikal eden bir hasar ihbarı yok. "

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