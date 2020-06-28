Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat, geçtiğimiz hafta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adli kontrolle serbest kaldı. Görevden alınan Polat'ın Covid-19 testi ise pozitif çıktı. Bunun üzerine bugün beldede görevden alınan Polat'la temaslı kişilerin olduğu 5 adres tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesinde bir pozitif Covid-19 vakası görülmesi üzerine tedbir amaçlı 5 adreste geçici karantina süreci başlatılmış olup, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı filyasyon ekipleri tarafından sahada çalışma başlatılmıştır" denildi.