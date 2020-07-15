Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşener, Türk aile yapısına uymadığı gerekçesiyle tartışılan İstanbul Sözleşmesi için ise şu ifadeleri kullandı: Kadınlarımızın durumu ortadayken yapılacak daha çok şey varken neden geri adım atıyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi’nin nesinden rahatsızsınız? Bu sözleşmeyi ezdirmeyiz.