Akşener, Türk aile yapısına uymadığı gerekçesiyle tartışılan İstanbul Sözleşmesi için ise şu ifadeleri kullandı: Kadınlarımızın durumu ortadayken yapılacak daha çok şey varken neden geri adım atıyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi’nin nesinden rahatsızsınız? Bu sözleşmeyi ezdirmeyiz.
Merak Akşener İstanbul Sözleşmesi’ni savundu
15.07.2020 - 05:19 | Son Güncelleme: 15.07.2020 - 05:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili olarak “Hayırlı olsun” dedi.
Etiketler : meral akşener,iyi parti,
718078 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718078.aspx
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