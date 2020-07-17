Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya Camii’nde yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim faaliyetlerine ilişkin protokol imzalandı. “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü”nün imza töreni, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yayınlar Konferans Salonu’nda yapıldı.

Ayasofya Camii’nin itinayla korunacağından hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Nasıl ki, bugüne kadar Ayasofya'ya sahip çıktıysak bundan sonra da azami özeni hep beraber göstereceğiz. Her şeyden önce bu millî ve manevi değerlerimizin bir gereği, geçmişimize olan vefa borcumuzdur. Camimizin sahip olduğu tarihî, kültürel, sosyal, manevi ve estetik değerlerin muhafazasının, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve iç mevzuatımız çerçevesinde gerçekleştirileceği bir defa daha imza altına alınıyor” diye konuştu.

Ayasofya Camii’nin ücretsiz şekilde yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacağını vurgulayan Ersoy “Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla Ayasofya için ayrılan restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle çok ciddi bütçelerle oradaki restorasyonları hızlandırıyoruz” şeklinde konuştu.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Sultanahmet Meydanı’nda bulunan tapu binasının Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildiğini bildirerek “Orada hem Bakanlığımızın envanterinde bulunan ikona ve kilise eşyaları koleksiyonu ki bu, 1.359 tane, İstanbul devlet dönem koleksiyonları, türbe eşyaları koleksiyonları, taş eserler koleksiyonu ve sikke koleksiyonu gibi birçok hazine değerimizi orada sergilemeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da “Ayasofya, 1453'ten itibaren 481 yıl cami olarak hizmet etmiştir. İnşallah önümüzdeki 24 Temmuz'dan itibaren yine cami olarak, aslına rücu ederek ibadet noktasında Müslümanlara ancak herhangi bir inanç, mezhep, ırk ayrımı olmadan bütün insanlığa hizmet etmeye devam edecek. Ziyaretçilerinin bundan sonra daha da artacağına inanıyorum” dedi.