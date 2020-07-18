AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre saat 22.52'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 7.95 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.
Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem | Son depremler
18.07.2020 - 23:12 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 23:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.
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719030 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719030.aspx
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