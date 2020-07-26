Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında ayrıca 2 piyade tüfeği, 1 el bombası ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi de ele geçirildi.
MSB: Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
26.07.2020 - 17:33 | Son Güncelleme: 26.07.2020 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Çukurca bölgesinde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,terörist,
720835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720835.aspx
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