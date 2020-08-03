Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün, turizmin gözdesi İzmir Çeşme'nin girişlerinde uzun kuyruklar oluşurken, Ilıca Halk Plajı doldu taştı. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayramın ikinci gününden itibaren 1 milyonu aştığı öğrenildi. Kışın nüfusu 180 bin olan Bodrum'a üç günde 300 bin; kışın 120 bin kişinin yaşadığı Kuşadası'na iki günde 120 bin araç girdi.

Hıncahınç dolan plajlarda sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüntülerin medyaya yansıması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" uyarısında bulundu.