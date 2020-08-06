Keçeli ailesi, buluşmayı sosyal medya hesabından “Başkan’ımız ve zarif eşini keyifle ağırladık” notuyla paylaştı. Alınan bilgiye göre, akşam yemeği veren Keçeli ailesinin davetine Selen Keçeli de katıldı. İmamoğlu ailesiyle birlikte yemek yiyen Gamze-Nedim ve Selen Keçeli, Ekrem İmamoğlu'yla bol bol sohbet ederek keyifli bir akşam geçirdi. İHA
Ekrem İmamoğlu tatilde
06.08.2020 - 05:28 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 06:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un birçok ilçesinde lüks konutlar yapan SEBA İnşaat’ın sahibi Nedim Keçeli’nin Bodrum’daki yazlığına misafir oldu.
Etiketler : ekrem imamoğlu tatil,
723002 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723002.aspx
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