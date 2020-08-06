Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keçeli ailesi, buluşmayı sosyal medya hesabından “Başkan’ımız ve zarif eşini keyifle ağırladık” notuyla paylaştı. Alınan bilgiye göre, akşam yemeği veren Keçeli ailesinin davetine Selen Keçeli de katıldı. İmamoğlu ailesiyle birlikte yemek yiyen Gamze-Nedim ve Selen Keçeli, Ekrem İmamoğlu'yla bol bol sohbet ederek keyifli bir akşam geçirdi. İHA