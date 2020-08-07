Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi'nin çatı katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi'nin çatı katında yangın çıktı
07.08.2020 - 21:57 | Son Güncelleme: 07.08.2020 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi'nin çatı katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Etiketler : Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi',
723479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723479.aspx
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