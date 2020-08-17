Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'nde, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem anı tatbikatı yapıldı.

Bakırköy'deki il merkezinde, "Afetlere Hazırlık Haftası" adıyla bir hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler kapsamında "deprem anı tatbikatı'' gerçekleştirildi. Tatbikatta, AFAD eğitim uzmanları tarafından uygulamalı olarak deprem anında yapılması gerekenler ve tahliye sırasında dikkat edilecek konular uygulamalı olarak anlatıldı.

Ardından deprem öncesi, deprem esnası ve sonrasında vatandaşların neler yapması gerektiğiyle ilgili sunum yapıldı.

''Yaşadığımız coğrafyayı ve afet riskini bilmemiz gerekiyor''

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, burada yaptığı konuşmada, depremin Türkiye'nin önemli bir gerçeği olduğunu, buna hazır olarak yaşamak gerektiğini söyledi.

Burada afet farkındalık eğitimi düzenlediklerini aktaran Güllüoğlu, şöyle konuştu:

''Yaşadığımız coğrafyayı ve afet riskini bilmemiz, yaşadığımız binalar ve yaşam şeklimizin buna uygun olması gerekiyor. Acı tecrübelere sahibiz. Türkiye, özellikle belli bölgelerde, afet, deprem tecrübesine bu yüzden sahip. İnşallah bunu tekrar yaşamayız ama hazırlığımızı artırmamız lazım. O yüzden önce tedbir gerekiyor, hazırlıklarımızı en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Simülasyon oadalarımızda depremi gerçekten yaşatıyoruz. Önemli bir deneyim oluyor. Özellikle hiç görmemiş insanlar, çocuklar, gençler için önemli bir deneyim oluyor. Bunun çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle depremleri iyice hatırlatıp gerçek deprem olmadan önce depremlerin tecrübe edilmesinin bu eğitimlerle gerçekleşmesini istiyoruz.''dedi.

Ankara

Yenimahalle'deki il merkezinde, yerel ve ulusal çapta görev yapan AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Ankara İtfaiye, Arama Kurtarma Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile ANDA Kardeşe Vefa Derneğinin katılımıyla yaklaşık 120 personelin yer aldığı arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Mansur Aslan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Adana'da

Adana İl AFAD Müdürlüğünün merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki toplanma merkezindeki tatbikata, jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden 104 görevli katıldı.

Tatbikat öncesi oluşturulan senaryoya göre, deprem sonucu bazı vatandaşlar bir evin enkazında kaldı, bazıları ise yüksek binalarda mahsur kaldı. Bir fabrikada da kimyasal sızıntı meydana geldi.

AFAD ve UMKE ekipleri hızla bölgeye intikal ederken, güvenlik birimleri de enkaz halindeki ev, bina ve fabrika çevresinde şeritler çekerek önlem aldı.

Bazı yaralıları güvenlik şekilde enkaz altında çıkartan ve bazılarını yıkılma tehlikesi olan binadan tahliye eden ekipler, kimyasal sızıntı meydana gelen fabrikada da özel kıyafetler giyerek temizlik çalışması yaptı.

Tatbikat senaryosu gereği yaralı kurtarılan depremzedeler, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

3 operasyonu aynı anda yapan ekipler tatbikatı başarıyla tamamladı.

İzmir

Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'ndeki bir alanda tatbikat senaryosu gereği Kahramanmaraş'ta 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi üzerine AFAD ekiplerine deprem ikazı verildi. Arama ve kurtarma ekibindeki 85 personel, evlerinden araçlarla alınarak senaryo gereği oluşturulan deprem bölgesine getirildi.

Deprem bölgesinde görev alacak personele sağlık testi yapıldıktan sonra bölgedeki durumla ilgili bilgi verildi.

Enkaz altında kalan kişilerin olduğu bilgisi üzerine hazırlık yapan ekipler, cihazlarla arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yaralı oldukları tespit edilen depremzedeler, bulundukları yerden çıkarılarak sedyeye konup hastaneye gönderildi.