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Ticaret Bakanı Pekcan yabancı plakalı kara taşıtları açıklaması
21.08.2020 - 11:54 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Pekcan:"Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldı. Bu sayede, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır."
Etiketler : Ticaret Bakanı Pekcan,yabancı plakalı kara taşıtları,
726304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726304.aspx
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