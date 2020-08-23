Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayraktar AKINCI TİHA PT-1 Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi kapsamında 30 bin feet irtifanın üzerine çıktı. Dün sabah 06.16 sıralarında havalanan Bayraktar AKINCI TİHA PT-1, uçuşu 3 saat 22 dakika sürdü. Sosyal medya hesabı üzerinden Bayraktar AKINCI TİHA PT-1 videosunu paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar "AKINCI PT-1 (Prototip 1.) Bu sabahın erken saatlerinden itibaren abisi çıtayı yükseltti. 30.000 ft dedi. Bakalım kardeşi bu işe ne diyecek” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAMDA 'YERLİ' HAMLE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk sivil havacılık sektörünün son 17 yılda büyük hızla büyümesi nedeniyle, sektörün yetişmiş eleman ihtiyacının bir bölümünü yurt dışından karşılamak zorunda kaldığını belirterek “Şu anda 295 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği sivil havacılık sektörümüzde yabancı uyruklu pilot, uçuş ve kabin ekibinde görevlilerin oranı %11’i bulmakta. Sektörde yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık. Sektördeki tüm paydaşlarla birlikte bu çalışmayı yaparak sektörde vatandaşlarımızın öncelikli olarak istihdam edilmesini hedefliyoruz” dedi.