Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selden zarar gören Giresun’da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Giresun’daki sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmalarımıza hızla başladık. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Vatandaşlarımızın zararlarını telafi edecek, yaraları hep birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum: Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır
23.08.2020 - 16:08 | Son Güncelleme: 23.08.2020 - 16:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Giresun’daki sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmalarımıza hızla başladık. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Vatandaşlarımızın zararlarını telafi edecek, yaraları hep birlikte saracağız" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Murat Kurum,Giresun,sel felaketi,
726736 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726736.aspx
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