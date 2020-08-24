Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili bakanlıkça alınan yasaklama kararının bulunmadığı belirtilerek, koronavirüs salgını sebebiyle bazı tedbirlerin alındığı vurgulandı. Açıklamada, benzer uygulamaların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapıldığı hatırlatıldı. Salgının şehir, bölge, kişi, etkinlik gibi unsurlara göre hareket etmediğinin bilinmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, devletin ve özelinde İçişleri Bakanlığının her türlü tedbir kararını tüm etkinlikler için hiçbir ayrım gözetmeden aldığı vurgulandı.