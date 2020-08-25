Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun-Ordu Havalimanı’ndan helikopterle bölgeye gelen ve son çalışmaları havadan inceleyen Bakan Pakdemirli, ardından Dereli ilçe merkezinde DSİ tarafından yapılan çalışmaları takip etti, esnafla sohbet etti, yapılacak çalışmaları anlattı