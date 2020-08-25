Giresun-Ordu Havalimanı’ndan helikopterle bölgeye gelen ve son çalışmaları havadan inceleyen Bakan Pakdemirli, ardından Dereli ilçe merkezinde DSİ tarafından yapılan çalışmaları takip etti, esnafla sohbet etti, yapılacak çalışmaları anlattı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Giresun’daki sel bölgesine geri döndü
25.08.2020 - 16:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Kozan ilçesinde önceki gün ormanlık alanda başlayan yangındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere dün bu ile giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün öğle saatlerinde tekrar Giresun’daki sel bölgesine geri döndü.
Etiketler : Adana,
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