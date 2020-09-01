Halfeti Meydanı’nda bağıran Öcalan, Şeref Albayrak’ı usulsüzlük yapmakla suçladı. Sosyal medya hesabından Öcalan’a cevap veren Şeref Albayrak ise Belediye’nin parasını Kandil’e göndermediklerini, araçlarıyla hendek kazmadıklarını belirterek satılığa çıkarıldığı söylenen parkta aş evi ve cami yapacaklarını dile getirdi. Öcalan’ın doğduğu Ömerli’de yüzde 40 oy almalarını hazmedemediklerini belirten Başkan Albayrak “Hâlâ seçilmiş Belediye Başkanı’nı kayyum olarak lanse ederek 2019 Halfeti’deki yerel seçim başarısızlığınızı gizleyemezsiniz.” dedi. İHA
Kandil’e artık para gitmiyor
01.09.2020 - 05:13 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 05:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile bir önceki dönem Belediye’ye kayyum olarak tayin edilen ve son seçimde ise Halfeti Belediye Başkanı olan Şeref Albayrak arasında Belediye üzerinden tartışma yaşandı.
Etiketler : hdp,para,kandil,
728606 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728606.aspx
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