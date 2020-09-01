Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halfeti Meydanı’nda bağıran Öcalan, Şeref Albayrak’ı usulsüzlük yapmakla suçladı. Sosyal medya hesabından Öcalan’a cevap veren Şeref Albayrak ise Belediye’nin parasını Kandil’e göndermediklerini, araçlarıyla hendek kazmadıklarını belirterek satılığa çıkarıldığı söylenen parkta aş evi ve cami yapacaklarını dile getirdi. Öcalan’ın doğduğu Ömerli’de yüzde 40 oy almalarını hazmedemediklerini belirten Başkan Albayrak “Hâlâ seçilmiş Belediye Başkanı’nı kayyum olarak lanse ederek 2019 Halfeti’deki yerel seçim başarısızlığınızı gizleyemezsiniz.” dedi. İHA