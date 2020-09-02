Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron’u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron’u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron,