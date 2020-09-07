Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke



Her yıl eylül ayında ABD’nin New York kentindeki BM Genel Kurulu kürsüsünden dünya seslenen liderler, bu yıl ilk kez sanal ortamdan seslerini duyuracak. Toplantı bu yıl pandemi nedeniyle 22-29 Eylül tarihleri arasında video konferans yoluyla gerçekleştirilecek. Liderler, BM’nin daha önceden belirlediği sıralamaya göre konuşacak. BM’nin açıkladığı ön programa göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk gün konuşma yapacak liderler arasında üçüncü sırada bunuyor.



“GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Konuşmasında ağırlıklı olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini gündeme getirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Akdeniz’deki haklılığını dünyaya anlatacak. Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerinden geri adım atmayacağını bir kez daha vurgulayacak. Yunanistan ve destekçilerinin Doğu Akdeniz’deki kışkırtıcı eylemlerine dikkat çekecek olan Erdoğan, Atina’nın uluslararası hukuk ve BM kararları ile bağdaşmayan tutumunu gündeme getirecek ve Yunanistan’ın tezlerini çürütecek. Türkiye’nin diyalogdan yana olduğunun altını çizecek.



SURİYE VE LİBYA DA GÜNDEMDE

Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gerilimin yanı sıra Suriye’deki gelişmelere de değinecek. 2011’den bu yana Suriye’de akan kanın durması için Türkiye’nin sahada ve masada gösterdiği çabalara işaret edecek. Suriye’nin kuzeyinde PKK ve DEAŞ’a yönelik TSK’nın gerçekleştirdiği başarılı harekâtlara dikkat çekmesi beklenen Erdoğan, söz konusu bölgelerin terörden temizlendikten sonra huzur ve istikrara kavuştuğunu ve binlerce mültecinin evine döndüğünü vurgulayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Libya’daki son durum da bulunuyor. Erdoğan konuşmasında Türkiye’nin Libya’nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu ve BM tarafından meşru kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükûmetine destek verdiğini belirtecek. Darbeci Hafter’in ise Libya’nın geleceğinde yeri olmadığını tekrarlayacak.



İsrail’in Filistin’i işgaliyle ilgili de değerlendirmeler yapması beklenen Erdoğan, İsrail yönetimin Batı Şeria ve Gazze’deki insanlık dışı ablukası, yasa dışı yerleşim faaliyetleri, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarını da hatırlatacak. Erdoğan ayrıca Batı’da yükselen yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına da dikkat çekecek.



BM’ye ilk kez Türkiye başkanlık yapacak

Bu yıl 75’inci yılını kutlayan BM’de Türkiye açısından bir ilk yaşanacak. Türkiye’den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim olan eski AB Bakanı ve TBMM Dış İşleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 15 Eylül’de görevi BM 74’üncü Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande’den devralmasının ardından BM Genel Kurulu’na başkanlık yapacak. Bozkır, bu görevi üstlenen ilk Türk olacak. 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda tek aday gösterilen Bozkır, 178 ülkenin desteğini alarak BM Genel Kurulunun 75’inci dönem başkanlığına getirilmişti.