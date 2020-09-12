Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Evlerde ve 15 avukatlık bürosunda yapılan aramalarda, dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Avukatların, FETÖ tarafından soruşturma ve kovuşturmaları yönlendirdiği ihbarları üzerine başlatılan soruşturmanın şüphelileri arasında çatı davasında yargılanan firari Şerif Ali Tekalan'ın avukatlığını yapan Kamile Özbulut gibi aktif isimlerin olduğu belirtildi. Muhammed Berat Yolcu'nun, ihraç edilen eski MİT mensuplarının; Burak Çolak'ın da MİT tarafından kaçırıldığı iddiasıyla gündeme gelen FETÖ'cü Önder Asan'ın avukatlıklarını yaptıkları belirlendi. İrem Danacıoğlu'nun ise FETÖ'nün eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile bazı eski gazetecilerin avukatlığını üstlendiği kaydedildi. Yine şüpheliler arasında, daha önce ‘FETÖ üyesi olduğu’ gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan Raziye Aktaş ile daha önce Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği yapan Hasan Mutlu Altun da bulunuyor. Şüphelilerin, 15 Temmuz sonrası örgüt üyelerinin dosyalarını ücretsiz aldıkları, avukatlık faaliyeti altında soruşturma ve kovuşturmaları örgüt lehine yönlendirmeye çalıştıkları aktarıldı. Yine kritik davaların sanıklarını itirafçılıktan döndürmeye veya ‘kontrollü itirafçı’ yapmaya çalıştıkları belirlendi. İtitrafçı olmakta ısrar edenler içinse yüksek ücret isteyerek ya da dosyalarını bırakarak bir yol izledikleri kaydedildi.