Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partideki bazı isimler, Kaftancıoğlu'nu "istenmeyen kadın" ilan etti. CHP milletvekilleri Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Sevda Erdan Kılıç, Mehmet Ali Çelebi, Tuncay Özkan ve Bedri Serter sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Kaftancıoğlu’nu sert bir dille eleştirdi. Konu Merkez Yönetim Kurulunda gündeme geldi. Kaftancıoğlu'na arka çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurmayları aracılığıyla partililere bu konuda konuşma yasağı getirdi. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı "Cumhuriyet Halk Partisinde Atatürk ile sorunu olan, Atatürk düşmanı olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışmaları içinde bulunan hiç kimse olmaz" diyerek üstü örtülü mesaj gönderdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Gazeteciler Kaftancıoğlu krizini sordu. CHP lideri Salıcı'nın açıklamasına atıfta bulunarak iki cümlelik cevap verdi ve şöyle dedi: Genel Başkan Yardımcımız gerekli açıklamayı yaptı. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yaşayanların hepsinin ortak değeridir. Biz öyle görüyoruz.