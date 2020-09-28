Bakan Koca, sosyal medya hesabında Azerbaycan’a destek mesajında bulundu. Koca, “Ermenistan, Azerbaycan’a hain bir saldırıda bulundu. Yoğun bombardıman sonucu sivillerden çok sayıda yaralı ve kayıp oldu. Devlet olabilme onuru ve insanlık değerleriyle bağdaşmayan saldırıyı kınıyoruz. Meşru cevap için harekete geçen kardeş Azerbaycan’ın yanındayız” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca’dan Azerbaycan’a destek mesajı
28.09.2020 - 00:22 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 00:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan’a destek mesajında bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Azerbaycan’a destek mesajı,
734974 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734974.aspx
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