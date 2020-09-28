Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya hesabında Azerbaycan’a destek mesajında bulundu. Koca, “Ermenistan, Azerbaycan’a hain bir saldırıda bulundu. Yoğun bombardıman sonucu sivillerden çok sayıda yaralı ve kayıp oldu. Devlet olabilme onuru ve insanlık değerleriyle bağdaşmayan saldırıyı kınıyoruz. Meşru cevap için harekete geçen kardeş Azerbaycan’ın yanındayız” ifadelerini kullandı.