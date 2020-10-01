Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu, soruları cevaplandırdı.
Bakan Koca özetle şunları söyledi:
- Salgınla mücadele sürecinde devletimiz, halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü bu virüsün saldırısı sadece insan vücuduna değildir. Eğitimedir, hayatın bütün alanlarınadır.
- Test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz.
- İstanbul’da vaka sayısı, yüzde 2,8 oranında düştü. Ankara’da ise aldığımız tedbirlerle son 10 gün içinde günlük hasta sayısı yüzde 60’a yakın azaldı.
- Hazırlık ve birinci sınıflardaki eğitimlerde, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşamadık.
- (Yüz yüze eğitim) Muhtemelen 2’nci sınıflar, 8 ve 12’ler için Bilim Kurulu’nun bir önerisi var. Bunu netleştireceğiz.
- Aşı için önümüzde 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü. Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum.
- (Rakamların düşük gösterildiği iddiaları): Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı hâlde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor.
- Bizim verdiğimiz tablodaki bütün veriler, rakamlar doğrudur. Devletin ve salgınla mücadelenin itibarını zedelemek isteyen, kendi itibarını zedeler. Birinin ölümünü saklamaya imkân yoktur. Bu konuda bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum, sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin, kayıplarımıza saygı gösterin.