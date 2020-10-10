Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
10.10.2020 - 10:55 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : terörist,msb,
737852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/737852.aspx
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