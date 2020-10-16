Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
16.10.2020 - 15:47 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,barış pınarı bölgesi,
739413 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739413.aspx
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