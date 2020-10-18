İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesinde dumanların yükseldiği, Silahlı İnsansız Hava (SİHA) aracının hareketliliği gözlendi.
Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
18.10.2020 - 12:47 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da yürütülen Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : hatay,terörist,
739846 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739846.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER