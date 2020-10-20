Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Destici ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede, yeniden BBP Genel Başkanı seçilen Destici'yi kutlayarak başarı temennisinde bulundu.