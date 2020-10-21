İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir” dedi.
Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Reuters kaynaklı ‘Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir’ haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir” ifadelerine yer verdi.
İçişleri: 'Sokağa çıkma yasağı geliyor' haberlerine inanmayın
21.10.2020 - 20:07 | Son Güncelleme: 21.10.2020 - 20:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Bugün Reuters kaynaklı ‘Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir’ haberi tamamen asılsızdır. Sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir” dedi.
Etiketler : İçişleri,sokağa çıkma yasağı,reuters,
740651 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/740651.aspx
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