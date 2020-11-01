Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler. İnşallah öyle olur. Çalışmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu.