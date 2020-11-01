Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler. İnşallah öyle olur. Çalışmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
01.11.2020 - 00:23 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 00:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler. İnşallah öyle olur. Çalışmalar devam ediyor." dedi.
Etiketler : fuat oktay,izmir,
743214 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743214.aspx
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