Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler. İnşallah öyle olur. Çalışmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu.