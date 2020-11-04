Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örgütün sözde sivil imamlarından Kemal Batmaz, mahkemeye saygısı kalmadığını söyleyerek “Bana Konsey üyelerinden daha az ceza verirseniz bunu kendime hakaret sayarım” ifadesini kullandı. Önceki savunmalarında Harun Biniş ile Akıncı’ya arsa bakmaya gittiklerini öne süren Batmaz “Ben yolun başındayım, yolun başında olanların son sözü olmaz” dedi.

Darbe girişimini Akıncı’dan yöneten sivil imamlardan Harun Biniş de hakkındaki iddiaların sahte delillere dayandığını ileri sürdü. Biniş, son sözünde FETÖ elebaşının soyadına atıfta bulunarak “Şu an için son sözümü söylemiyorum. Zamanı gelince daha söyleyeceklerim var. Son gülen asıl gülen olacak” ifadelerini kullandı. Akıncı’ya yakın köylerde hayvancılıkla ilgili belgesel çekmeye gittiğini iddia eden Nurettin Oruç ise “Aklanacağımı biliyorum çok yakın bir gelecekte” ifadesini kullandı.