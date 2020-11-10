MSB: Dün Resülayn ve Telabyad bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir
MSB: Resülayn ve Telabyad bölgelerinde 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir
10.11.2020 - 16:52 | Son Güncelleme: 10.11.2020 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Dün Resülayn ve Telabyad bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir
Etiketler : MSB,
745593 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745593.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER