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Bakan Koca'dan Ankara'daki hastane saldırısıyla ilgili açıklama
14.11.2020 - 21:24 | Son Güncelleme: 14.11.2020 - 21:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak."
Etiketler : bakan koca,
746536 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/746536.aspx
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