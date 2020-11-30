Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP milletvekilinin TSK hakkındaki ifadelerini eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir. Siyaset, toplum ve sandık mühendisliği hesaplarına öyle dalmış durumdalar ki milleti görecek halleri bile yok. Üstelik bunlar milleti hiçe saymakla kalmayıp ülkenin temel değerlerine ve kurumlarına saldırmayı da adet edindiler. Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, sıfatları milletvekili bile olsa, laf cambazlığıyla bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz. Bunların içlerindeki kinin ve nefretin sebebi, ne Borsa İstanbul'dur ne Sakarya'daki fabrikadır. Bunların derdi bizatihi Türkiye iledir, Türk milletiyledir, ülkenin hedefleriyledir."

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir. Ülkesinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez. Kendisini desteklemiyor diye öğretmeninden işçisine, hakiminden polisine, esnafından iş adamına kadar herkese hakaret etmeyi siyaset sananı bu millet affetmez." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Borsa İstanbul hisselerinin Katar'a devrine ilişkin, "Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır, yani 1 yıl öncesiyle aynıdır." dedi.